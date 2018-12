Anfiteatro di Larino, scuole e Unesco per un'illuminazione ecosostenibile

CAMPOBASSO. Giunto alla sua conclusione, UnescoEdu rappresenta il progetto di formazione nazionale dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco in partenariato con il Miur, grazie al quale è stato possibile attivare laboratori didattici, realizzati in collaborazione con partner pubblici e privati tesi alla promozione nelle scuole dei programmi operativi sviluppati dall’Unesco in ambito internazionale nei campi dell’Educazione, della Comunicazione e informazione, delle Scienze naturali, delle Scienze umane e sociali e della Cultura.

Il progetto Molisano denominato "Circuiti culturali" è stato creato per favorire la promozione e la riqualificazione dei luoghi di interesse culturale della nostra regione. Il progetto è stato promosso dall’ Associazione Italiana Unesco Giovani Molise con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.

All’iniziativa hanno aderito gli istituti scolastici: Ipsia di Montenero di Bisaccia e Ipsia “L. Montini-Cuoco” di Campobasso, insieme ad altre istituzioni del territorio come la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise ed il Segretariato Regionale del Molise.

L’intero percorso si è caratterizzato per una forte valenza educativa unita ad un processo di costruzione della personalità, per formare le giovani comunità orientate al futuro.

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli studenti hanno realizzato una vasta documentazione relativa l’oggetto di studio. La conferenza di chiusura del progetto rappresenterà un momento di condivisione e presentazione di quanto realizzato.

PROGRAMMA

5 dicembre 2018

Start 09:30

Museo Sannitico di Campobasso, via Chiarizia, 12

Conferenza ore 10:00-12:30

Saluti istituzionali

Enza Zullo

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise

Nicoletta Di Pinto

Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO Molise

Maria Luisa Forte

Provveditore agli Studi della Provincia di Campobasso e Isernia per l’Ufficio Scolastico per il Molise

Giuseppe Puchetti

Sindaco Comune di Larino

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CIRCUITI CULTURALI

-Studenti Ipsia di Campobasso

- Studenti Ipsia di Montenero di Bisaccia