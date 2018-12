Ex lavoratori Zuccherificio: «Ancora in attesa di soluzioni da parte della Regione»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota del comitato degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise.

«Dopo aver subito la prima scadenza della mobilità a giugno 2018, ed in prossimità della scadenza di dicembre 2018, sono ancora in attesa di soluzioni da parte del governo regionale, che è sordo alle richieste di aiuto dei suoi cittadini nonché ex dipendenti della partecipata, di cui ha una grave responsabilità politica.

Gli ex lavoratori, allo stremo delle loro forze, non assicurano più un pacifico confronto con la parte politica, responsabile dei ritardi e del disinteresse dimostrato, verso l'annosa vicenda che li riguarda. Per cui la nostra presenza presso il Consiglio regionale non sarà più cordiale e civile come le precedenti sessioni.

Stanchi d'inutili promesse e giochi di potere politico, si aspettano risposte certe, nel rispetto della dignità di ogni lavoratore».

Comitato ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise