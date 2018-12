«Sanità alla resa dei conti: quale futuro?»

TERMOLI. Venerdì 7 dicembre prossimo, alle ore 10.30, nei locali della Parrocchia San Timoteo ( sede del Comitato) in Via G. Pepe, 10, è indetta una conferenza stampa di presentazione dell’incontro pubblico in programma per lunedì 10 dicembre prossimo alle ore 17, presso il Cinema Sant' Antonio di Termoli, per discutere delle problematiche sanitarie, in previsione della scadenza del Pos 2015-2018, e la nuova programmazione 2019-2021.



Nicola Felice

Presidente Comitato San Timoteo