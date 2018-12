A Bonefro l'Open day ″Giococalciando″

BONEFRO. Nell’ambito della promozione delle proprie attività, il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, ha organizzato per venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 10.00, “L’open day Giococalciando" che si svolgerà a Bonefro presso la Tendostruttura in via Ettore Lalli.

L’iniziativa, che rientra nel cartellone degli eventi natalizi del comune, è organizzata e curata dalla Delegata all’Attività Scolastica del SGS professoressa Teresa Felaco ed è volta a promuovere la partecipazione all’attività sportiva e la relazione tra tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso gli interventi di “formazione-informazione” e le attività ludico-motorie ad opera degli esperti del Settore Giovanile e Scolastico. Protagonisti dell’evento saranno gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Capriglione” che coinvolge i plessi di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Rotello, Colletorto e San Giuliano di Puglia.