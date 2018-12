Tienivivalatuacitta è la campagna social in difesa del commercio di vicinato

CAMPOBASSO. L’hashtag #tienivivalatuacitta è la campagna che Confcommercio Molise lancia dalle sue pagine social, in occasione delle festività natalizie per rilanciare e difendere le attività di vicinato e i negozi di quartiere che da sempre rappresentano un settore produttivo molto importante per mantenere vivo il nostro territorio.

#tienivivalatuacitta è un invito all’acquisto per premiare chi, attraverso la qualità del rapporto con il cliente, il contatto umano, e non da ultimo con l’apertura al digitale, ha fatto la differenza in questi anni continuando ad aprire la serranda ogni giorno, contro la concorrenza di ipermercati e nuovi competitor online, spesso perdendo in materia di orari, prezzi e offerte speciali ma parlando un altro linguaggio: quello del rapporto con il cliente, un rapporto unico che fa, di questo posto, un punto di riferimento.

Come Confcommercio Molise crediamo che il commercio di vicinato generi ricchezza e occupazione, svolga una rilevante funzione sociale, sia avvicinando i servizi a chi può avere difficoltà a raggiungere i centri commerciali, sia contribuendo a mantenere la vitalità nei centri e nei quartieri cittadini.

Per i tuoi regali di Natale, scegli qualità e cortesia, rivolgiti ai tuoi commercianti di fiducia, i negozi sotto casa tengono viva la tua città #tienivivalatuacitta.