TERMOLI. I mercatini di Natale a cura della Pro loco di Termoli da ieri sono approdati in piazza Monumento dove ci resteranno anche oggi e in altri fine settimana festivi, come il 15 e 16 dicembre per poi sfociare il 22 e 23, nel weekend che precede il Natale nel Borgo di Santa Claus, sempre più apprezzato.

Il 22 dicembre, alle 19.30, nella sala del Crocifisso, ci sarà anche il concerto natalizio della Corale città di Termoli.

Diverse opportunità e tanta curiosità che potranno costituire anche idee regalo per il Natale.