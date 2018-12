Festività 2018, torna il Panettone solidale della Croce rossa italiana

TERMOLI. In occasione nelle festività torna il tradizionale Panettone solidale della Croce rossa italiana. Ideato per sostenere e promuovere su tutto il territorio le attività che quotidianamente i Comitati Cri svolgono in Italia e all’estero, il Panettone solidale rappresenta l’occasione per riaffermare l’insostituibile ruolo delle migliaia di volontari della Croce Rossa, in campo tutti i giorni in favore di chiunque abbia bisogno di aiuto. Come ogni anno, inoltre, il panettone si presenterà in un ‘vestito’ nuovo e originale.

L'iniziativa è stata portata anche in piazza Monumento a Termoli. Con dieci euro un gesto nobile e la possibilità di portare sulla tavola un prodotto tradizionale italiano.