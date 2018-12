Immigrazione e welfare locale, se ne parla in un convegno a Larino

LARINO. Il Comune di Larino, in collaborazione con la rete dei piccoli comuni del Welcome, organizza il convegno dal titolo “La costruzione del Welfare locale nel paradigma del Welcome” che si terrà presso la Sala Freda del Palazzo Ducale il prossimo 13 dicembre.

La sessione della mattina sarà dedicata alla formazione degli amministratori, dei rappresentanti locali del terzo settore e degli stakeholder. Nel pomeriggio, vi sarà un incontro con i cittadini per porre l’attenzione sui temi dell’immigrazione. Seguirà un momento di confronto e condivisione con l’apericamper. Il tema centrale della giornata è il “Manifesto per una rete dei piccoli Comuni del Welcome” con le sue quattro azioni: Sprar, Rei, Ptri e No Azzardo. Il manifesto si innerva nei territori attraverso il consorzio “Sale della Terra” che riunisce quindici tra cooperative sociali, cooperative di comunità e imprese sociali. Le attività del consorzio trovano nel manifesto un patto che coinvolge accanto alla società civile le istituzioni, per implementare politiche generatrici di benessere comune per chi c’è e per chi arriva.