Ururi, al Caffè letterario inaugurata la mostra dei presepi

URURI. Ė iniziato in bellezza il Natale ururese con la mostra dei presepi presso il Caffè Letterario lo scorso 8 dicembre. L’esposizione ha riscosso molto successo con presepi particolari realizzati dalla scuola, dall’asilo, dallo Sprar, dalla parrocchia oltre che da famiglie e da privati cittadini. Largo spazio alla fantasia e all’immaginazione con i presepi più svariati, all’interno di bottiglie, di televisioni, fatti in legno o gesso o anche di carta, di paglia, di polistirolo. Semplici o elaborati, tipicamente italiani o esotici; formato gigante e formato mignon. Ma c’erano anche i presepi più classici, perché la tradizione, in fin dei conti, non stona mai! A seguire, il concerto organizzato dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie con il concerto mariano per voce e tastiera della maestra Daniela Colagiovanni. Un inizio dunque scintillante che proseguirà con il prossimo appuntamento il 13 ed il 14 dicembre con il fantastico mercatino di Natale!

Il 22 dicembre, un classico che si ripete da alcuni anni con grande successo ed entusiasmo: “Lomi tombolen bashke” (giochiamo a tombola insieme), un modo per far ritrovare tanta gente che gioca insieme in allegria. Il 23 dicembre, con l’approssimarsi del Natale, arriverà Babbo Natale che scenderà, eccezionalmente, con la funicolare dal campanile della chiesa con la collaborazione e a cura del gruppo speleologico della sezione di protezione civile di Campomarino. La giornata sarà arricchita, oltre che dalla presenza di Babbo Natale, anche da uno spettacolo di magia. Il 27 dicembre avrà luogo un altro appuntamento con la tombola (Lomi Tombolen bashke) alle ore 21.

Il 28 dicembre, alle ore 18, ci sarà l’evento “Poesie Divine”. Una rassegna di poesie in musica dell’autore Sergio Marchetta con l’accompagnamento musicale di “Les Amis”. Il relatore e la lettura dei testi sono a cura di Sergio Marchetta ed Enrichetta Glave. Non mancheranno i saluti del sindaco Raffaele Primiani e l’intervento dell’assessore Emiliano Plescia. Il 29 dicembre si svolgerà una serata musicale a cura del gruppo musicale in lingua arbereshe “Yllazet te Regjenda” alle ore 21 e a gennaio ci saranno due eventi: nuovamente una serata all’insegna del più classico dei giochi natalizi: la tombola con “Lomi Tombolen Bashke” ed il 6 gennaio, per la gioia dei bambini, arriverà la Befana, alle ore 10 presso il Caffè Letterario con tanto di spettacolo di magia! Insomma un ricco ventaglio di eventi degni di nota per trascorrere le feste natalizie in compagnia e soprattutto senza aver bisogno di andare fuori bensì con la possibilità di assistere a tante manifestazioni anche a Ururi!