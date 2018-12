Fratelli d'Italia e Direzione Italia, l'accordo spiegato a Larino

LARINO. All'indomani della formalizzazione del patto federativo tra Giorgia Meloni e Raffaele Fitto che intende porre le basi per una collaborazione continua tra Fratelli d'Italia e Direzione Italia e per la nascita di un nuovo soggetto politico di centro destra, parte a Larino il primo esempio di fattiva e continuativa collaborazione tra i due gruppi politici.

A presentare l'iniziativa saranno, giovedì 13 dicembre alle ore 11.00, presso il Ristorante Forum di Larino, il Vice Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia, Pierluigi Lepore e il consigliere comunale e responsabile di Direzione Italia, Graziella Vizzarri, con la partecipazione del portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Mena Bavota.

Nel corso dell'incontro con la stampa gli esponenti politici spiegheranno le ragioni di un accordo che non vuole essere solo di tipo elettorale in vista delle prossime elezioni europee, ma costituire la base solida su cui costruire quel nuovo soggetto politico che possa raccogliere intorno ai valori storici della destra italiana ed a quelli cattolico liberali tutti coloro che non si riconoscono o non si sentono rappresentati dagli attuali partiti e si rifugiano nel non voto e nell'antipolitica.

L'ambizioso percorso che parte da Larino oltre a contribuire alla nascita del nuovo soggetto politico anche in Molise, darà un suo contributo al rilancio dell'azione politica del centro destra in ambito regionale.