«Sereno variabile», la sigla della trasmissione è del molisano Claudio Luongo

CAMPOBASSO. C’è anche un pezzo di arte e creatività del Molise nel Guinness World Record di “Sereno Variabile”, storica trasmissione in onda su Rai2 da ben 40 anni. La sigla del programma è infatti opera del Maestro Claudio Luongo, musicista molisano che da anni collabora come compositore di colonne sonore di vari programmi tv. Luongo ha anche diretto l’orchestra Rai proprio per l’esecuzione della sigla del programma da lui realizzata. E una parte del successo della trasmissione si deve pure alla qualità delle musiche, rimaste nella testa e nel cuore di milioni di telespettatori. Per festeggiare i 40 anni di Sereno Variabile, la notte del 12 dicembre andrà in onda su Rai2 una lunga maratona televisiva che ripercorrerà il lungo viaggio della trasmissione e quarant’anni di conduzione che hanno sempre visto al timone del programma l’inossidabile Osvaldo Bevilacqua.

Festa grande per la trasmissione che ha ottenuto il riconoscimento mondiale del Guinness World Records come programma televisivo di viaggi di più lunga durata di tutti i tempi.

Andato in onda per la prima volta il 24 novembre 1978, ora, alla data del 24 novembre 2018, Sereno Variabile ha raggiunto il ragguardevole traguardo di quarant’anni di vita. Anche questo record – come il precedente dei trentasei anni conferito nel 2015 - è stato riconosciuto dal Guinness World Records ed è sancito da un nuovo certificato consegnato l’11 dicembre.