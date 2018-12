Manzo: «Legge sulla violenza di genere una vittoria di tutti»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota della consigliera regionale del Movimento 5 stelle Patrizia Manzo in merito alla proposta di legge di “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”:

«L’attuale normativa italiana prevede che il titolo di una legge racchiuda perfettamente la sintesi dell’oggetto.

Oggi, in Consiglio regionale, - spiega la portavoce M5S - la maggioranza chiedeva diverse modifiche e integrazioni, molte condivisibili, alla legge vigente in materia di “prevenzione e contrasto sulla violenza di genere” e, tra questi, l’aggiunta delle parole “e allo stalking”.

La legge è diretta espressamente a tutelare ogni forma di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori come lo è anche lo stalking, allo stupro, fino ad arrivare al femminicidio.

La Convenzione di Instambul contempla tutti i tipi di violenza, incluso lo stalking, quindi aggiungere questa parola estrapolandola dal titolo già esistente e mettendola in evidenza avrebbe alterato l’identità del provvedimento secondo il quale le forme di violenza devono essere contrastate e represse tutte allo stesso modo.

Mi sono opposta in Commissione a questa modifica, - dice Patrizia Manzo - e lo abbiamo fatto anche oggi in aula per salvaguardare l’oggetto della legge: la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di violenza di genere, incluso lo stalking che non è né più né meno delle altre forme di violenza.

Abbiamo difeso fino all’ultimo l’identità di questa proposta di legge e il Consiglio, alla fine, ha approvato grazie a una condivisione unanime e contributo costruttivo da parte di tutto il Consiglio.

Questa nostra vittoria è la vittoria di tutti coloro che hanno come unico obiettivo quello di dotare la nostra regione di strumenti e servizi di prevenzione e contrasto a tutte le tipologie di violenza di genere, stalking incluso.»