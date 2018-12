«Dove due o più», a Santa Croce incontro del vescovo De Luca con i giovani

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Continuano gli incontri mensili del “Dove due o più” organizzati dal Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Termoli-Larino. Tutti sono invitati a partecipare ai momenti di condivisione e preghiera con la partecipazione del vescovo, Gianfranco De Luca.

L'iniziativa prende spunto proprio dalle parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo (18, 20): “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” per rinnovare il senso e l'importanza dell'incontro tra le persone per ascoltare, conoscere e condividere la Parola di Dio in ogni esperienza di vita quotidiana.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 14 dicembre 2018, alle 19.30, nella Chiesa dell'Istituto “Sacro Cuore” di Santa Croce di Magliano.

Sarà attivato un pullman per consentire agli interessati di raggiungere il paese con le seguenti fermate: partenza da San Martino in Pensilis alle 18, a seguire Portocannone, Campomarino e Termoli con ritrovo alle 18.30 nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli.

«In ogni incontro del 'Dove due o più' - spiega don Pio Di Rosario, responsabile del servizio diocesano di Pastorale Giovanile – vivremo un momento di riflessione e approfondimento della nostra fede attraverso il confronto con alcuni testimoni. In questa occasione l'incontro sarà dedicato all'Avvento e al cammino di preparazione al Natale. Oltre ai momenti di preghiera e riflessione ci sarà anche modo di vivere ciò che meditiamo insieme al nostro Vescovo attraverso alcune esperienze che verranno proposte durante l’anno. Non mancherà un momento di fraternità offerto dalla parrocchia di Santa Croce».

Le parole guida di quest'anno che accompagneranno gli incontri con i giovani si riferiscono al Vangelo secondo Giovanni e alla domanda rivolta a Gesù dall'apostolo Tommaso: “Signore dove vai e come possiamo conoscere la via?” e Gesù che risponde: “Io sono la via, la verità e la vita” 14,4-5).