Raccolta solidale a favore della casa famiglia Iktus

TERMOLI. Sabato 15 dicembre 2018 sarà effettuata una raccolta solidale davanti 10 supermercati della città (DE.CO Via Tremiti; 2 Eurospin Via Corsica; 3 Eurospin Via Foce dell'Angelo; 4 Tigre Via Fratelli Brigida; 5 Tigre Difesa Grande; 6 Tigre Via Montecarlo; 7 Tigre Via Adriatica; 8 Granrisparmio Via XX Settembre; 9 Granrisparmio Via Corsica;10 Simply Via Egadi) che si sono resi disponibili per favorire a più di cinquanta volontari una raccolta in favore della casa famiglia:”Iktus Lucia e Bernardo Bertolino” che accoglie ospiti in stato di detentivo.

Ancora una volta uno sguardo al mondo del carcere attraverso questa iniziativa che tendenzialmente vuole avere anche uno scopo pedagogico per scuotere l’indifferenza dinanzi a questa problematica con una duplice finalità. Ricordare a tutti che i detenuti appartengono alla società e far vedere che si può vivere anche di gratuità.

Il foglietto consegnato ad ogni acquirente recita così:

"Carissimo/a, siamo della Casa Famiglia “IKTUS Lucia e Bernardo Bertolino”. Con fiducia ci rivolgiamo alla tua sensibilità per chiederti un aiuto. Noi viviamo del nostro lavoro e con i nostri sacrifici, ma abbiamo bisogno di aiuto e sostegno, di un gesto di fraterna solidarietà, per rendere più facile la nostra permanenza, temporanea, nella Casa Famiglia.

Se vorrai, e, te ne saremo grati, all’uscita, potrai consegnarci qualcuno dei prodotti qui indicati."