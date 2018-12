CAMPOBASSO. Il 15/16 dicembre prossimo si terrà la 10° edizione del Rally Ronde di Sperlonga e il team GPR Sport, capitanato dal molisano Silvio Recchiuti (sempre coadiuvato tecnicamente dalla Damiani Racing), approderà a questa gara con ben 5 agguerritissimi equipaggi. Tra questi figurano piloti blasonati e di indiscusso rilievo.

In primis Franco Laganà, pilota pluripremiato e su cui non occorre certo spendere troppe parole tanto è ricco il suo palmares. A bordo della Mitsubishi EVO IX in classe R4 sarà la “punta di diamante” del team e punterà a posizionarsi nelle piazze alte della classifica assoluta. Alle note ci sarà la siciliana Ilaria Rapisarda, con cui è già salito sul 3° podio assoluto dello scorso rally di Casarano. Per Laganà questa è la seconda edizione a cui partecipa: a Sperlonga nel 2016, infatti, aveva già conquistato la vetta del Gruppo N a bordo di una Mitsubishi. Ci confida, inoltre, di avere un bel ricordo della gara, molto raccolta logisticamente e dotata di un ottimo tracciato.

Un altro equipaggio di notevole caratura è quello composto dal pilota viestano Meo Solitro e dal copilota novarese Alberto Porzio, ormai rodatissima coppia del rallismo nazionale, reduci della conquista della prestigiosa Coppa ACI Sport di classe R4 e del Campionato regionale 2018. A bordo di una performante Peugeot 206 in classe Prod E, vorranno certamente dire la loro in questo rally laziale per concludere alla grande una stagione sportiva da ricordare.

Alla guida di una Ford Fiesta in classe R2, macchina con cui ha un ottimo feeling di guida, sarà della partita anche il talentuoso pilota garganico Sante Raduano, navigato dalla giovane ed esperta Giorgia Ascalone. Bisogna dire che per il pilota garganico questa è stata una stagione decisamente non troppo fortunata, funestata da una serie di inconvenienti tecnici in gara che non gli hanno permesso di esprimere appieno il reale potenziale di cui è capace. Questa prova conclusiva della stagione 2018 potrebbe essere un’occasione di riscatto e il preludio ad una nuova annata sportiva sotto migliori auspici.

Per questa trasferta latina si prepara anche il giovanissimo pilota Gabriele Recchiuti, che da neopatentato ha debuttato un paio di mesi fa al Rally del Molise, conquistando una lusinghiera terza piazza di classe. Adesso ci riprova sempre a bordo della sua Renault Clio Williams in classe Prod. S3, coadiuvato dalla esperta navigatrice pugliese Giusi Coccia.

Ritroviamo, infine, l’equipaggio tutto abruzzese del pilota Fabrizio Serafini, coadiuvato della brava Sonia Tiberio alle note. A bordo di una Peugeot 106 in classe Prod. S2 affronteranno determinati questa entusiasmante trasferta laziale.

Qualche breve cenno sulla gara, che partirà da Piazza Fontana, nella splendida cittadina di Sperlonga (LT), sabato 15 dicembre, alle ore 17.00, dopo che nella mattinata si terranno le verifiche tecniche e sportive. Trattandosi di un Rally Ronde, questo consisterà in un’unica Prova Speciale (P.S. La Magliana) da ripetere quattro volte. La cerimonia di arrivo e relativa premiazione è prevista il giorno dopo, domenica 16 dicembre intorno alle ore 18.00, sempre in Piazza Fontana a Sperlonga.

Dunque, per questa gara una presenza sportiva di grande prestigio da parte del team della GPR Sport, a coronamento di una stagione sportiva indubbiamente ricca di soddisfazioni e di ambiziose premesse per il futuro.