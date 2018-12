Festa invernale del giovane calciatore, la prima tappa a San Giuliano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Come ogni anno torna l’appuntamento con la “Festa del Giovane Calciatore”, l’edizione invernale della manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria “piccoli amici” e “primi calci” ed organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal Coordinatore Federale regionale dott. Gianfranco Piano, in collaborazione con le Delegazioni Provinciali della Federazione Italiana Giuoco Calcio LND del Molise.

I bambini protagonisti dell’evento si affronteranno in mini incontri di calcio, cinque contro cinque (con sostituzioni “volanti”), su campi di dimensioni ridotte, e con un tempo di gioco della durata di dieci minuti ciascuno con rotazione tra le squadre. Anche quest’anno, per consentire la partecipazione di tutte le società sportive presenti sul territorio, la festa si svolgerà in tre sedi: la prima tappa dell’evento si terrà sabato 15 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di San Giuliano di Puglia(Cb) a partire dalle ore 15.00. Le altre due tappe si terranno ad Isernia e nei prossimi giorni verrà ufficializzata anche la data della manifestazione prevista a Campobasso.