«Eco Tassa, una scelta pericolosa per il settore automotive»

TERMOLI. La Uil-Uilm di Termoli commenta, attraverso un comunicato, l'ipotesi del Governo di adottare un sistema di bonus-malus da applicare all'acquisto di automobili nuove, provvedimento che dovrebbe avere intenti ecologici:

«La scelta del Governo di introdurre un “bonus–malus” per l’acquisto di autovetture a partire già da gennaio del prossimo anno, rischia di avere effetti drammatici sul settore automotive in Italia ed in modo particolare per lo stabilimento di Termoli, che ricordiamo, produce motori benzina che vengono venduti proprio sulle auto di piccola cilindrata che saranno le più penalizzate da questo provvedimento. In un momento di profonda trasformazione per il passaggio dalle motorizzazioni tradizionali a quelle ibride ed elettriche, si aggiungono ulteriori elementi di penalizzazione in un mercato già molto complesso. Il Governo, anticipando eccessivamente i tempi per gli incentivi, finirà con il favorire i produttori esteri già pronti con questa nuova tecnologia. Chiediamo come già espresso dalla Uilm Nazionale di confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali per capire come sostenere anziché ostacolare il settore automotive in Italia.»