Il Piano integrato per la qualità dell'aria passa in III Commissione

CAMPOBASSO. La III Commissione consiliare, assetto e utilizzazione del territorio, presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, ha licenziato con parere favorevole il Piano Regionale Integrato per la qualità dell’Aria del Molise (PRIAMO). Ha illustrato il provvedimento ai Commissari il relatore, Consigliere Antonio Tedeschi. Si sono astenuti nella votazione i Consiglieri Fontana e De Chirico. La Commissione ha designato lo stesso Consigliere Tedeschi relatore del provvedimento nell’esame che farà l’Aula. La Commissione ha anche espresso all’unanimità parere favorevole al “progetto definitivo per la realizzazione del completamento e adeguamento dell’impiantistica sportiva – Variante parziale al vigente Piano regolatore generale del Comune di Vastogirardi”. Il Presidente D’Egidio ha poi nominato relatore in Commissione il Consigliere N.E. Romagnuolo della proposta di legge n. 33 di iniziativa dei Consiglieri regionale Manzo, Nola, De Chirico, Primiani e Greco, concernente “Norme in materia di difesa del suolo e del demanio idrico, tutela della costa e degli abitanti costieri”, il cui esame proseguirà nelle prossime sedute.