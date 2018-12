Riders, la passione a due ruote

GUGLIONESI. «Sono un Biker. Sì, sono un Biker. Uno di quelli che aspetta il fine settimana per vedere gli amici e con loro fare qualche km, con quei caschi bizzarri fanno su e giù tra le curve, circondati dal verde. Dietro a quella visiera, dietro a quel casco ci sono occhi che scrutano l'orizzonte, sono occhi che sorridono. Che provano a sfogarsi un po’. Sotto quelle giacche batte un cuore di chi ha una passione, di chi è pieno di adrenalina, di chi ha voglia di vivere. Siamo bikers, siamo parte di una grande famiglia che si saluta con le dita a V quando ci si incontra pur non conoscendoci, ignari dei nostri nomi, delle nostre identità.

Si sa, non chiedetevi sempre perché, pur sapendo che la moto è pericolosa, noi decidiamo di viverla. Perché la moto significa sorrisi, amicizia e aggregazione. La moto per noi è vita. Siamo strana e meravigliosa gente che ha deciso di riunirsi e dar vita a Motoriders”. E tu? Tu ti rispecchi in queste parole dei Riders di Guglionesi? Se sei appassionato di moto, se ami la strada, se ami partire sulle due ruote puoi unirti a loro. Parte, infatti, il tesseramento 2019. Potrai uscire in moto con loro, potrai partecipare a eventi e motoraduni.

Per maggiori informazioni puoi visitare la pagina Facebook “Guglionesi riders motorclub”, o telefonicamente Luigi Stivaletti, presidente, al numero 3474559564, Giovanni Ruberto 3349216486 e Marco De Marinis 3331921581.