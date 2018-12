Nuovi parcheggi a pagamento e autovelox a Campomarino, Saburro non ci sta

CAMPOMARINO. Il consigliere di minoranza del comune di Campomarino Antonio Saburro commenta in modo critico l'approvazione, da parte della maggioranza, di un progetto di fattibilità per la realizzazione di parcheggi blu ed il posizionamento dell'autovelox a Campomarino Lido. «Nell'ultimo consiglio comunale la maggioranza con il parere contrario dell’opposizione ha approvato un progetto di fattibilità relativa alla realizzazione in affidamento per 20 anni dei parcheggi blu a pagamento in Campomarino Lido con annesso posizionamento di una colonnina fissa Autovelox per rilevazioni di velocità nel territorio di Campomarino.

L'introduzione e la spiegazione dell'argomento è stato fatto dal consigliere comunale Giuliano Rainone e secondo il sottoscritto, in modo sterile e poco chiaro, prontamente ripreso dal Sindaco, il quale è stato più esaustivo ma poco convincente, in quanto nel suo intervento dirottava spesso la discussione su altri argomenti non nella scaletta dell'odierna assise civica.

Successivamente, una spiegazione più tecnica la dava l'ingegnere Michele Coralbo dipendente a tempo determinato del Comune di Campomarino, anche se l'argomento andava relazionato soprattutto dal Responsabile della Polizia Municipale, assente all'assise civica.

Da quello che è emerso, questo project financing prevede l'affidamento in gestione per anni venti sia dei parcheggi con strisce blu (a pagamento) in Campomarino Lido che l'installazione di una postazione fissa autovelox per rilevazione di velocità in una zona non ancora specificata del territorio.

Per legge la società progettista non rimane mai all'asciutto perché, anche se dovesse risultare non vincitrice del bando, comunque gli spetta il diritto di prelazione, e cioè formulare un'altra proposta apportando delle migliorie alla prima offerta e comunque gli verrebbero riconosciute le spese di progettazione.

La ditta aggiudicatrice a fronte di questo affidamento ventennale deve creare una pista ciclabile dal centro cittadino al lido e alcune piste ciclabili nel Lido per un importo di circa euro 1.500.000,00 ed inoltre corsi di aggiornamento formativo al personale della Polizia Municipale e costi di aggiornamenti del software (autovelox) per un totale annuo di circa euro 190.000,00 (neanche se i corsi professionali dovessero farli professori dell'università di Oxford e per gli aggiornamenti al software apparecchiatura autovelox dovessero intervenire informatici della Silicon Valley).

Da una stima dichiarata in sede di consiglio comunale, l'incasso per la sosta sulle strisce blu (che saranno quasi triplicate rispetto a quelle attuali) dovrebbe aggirarsi intorno alle 70.000,00 euro l'anno e l'incasso per le contravvenzioni autovelox al primo anno intorno alle 800.000,00 euro.

L'agio che verrà corrisposto alla ditta aggiudicatrice per le strisce a pagamento oscillerà tra un minimo di 20 centesimi a 80 centesimo a ora a seconda delle zone di sosta, invece l'agio che verrà corrisposto per l'inoltro dei verbali comminati a mezzo autovelox è di euro 15,00 per ogni verbale spedito.

Da parametri oggettivi si presume che il comando di Polizia Municipale di Campomarino fino a poco tempo fa ha posizionato l’autovelox mobile di proprietà dell’Ente comunale stesso per un periodo di giorni 6 mensili e non per tutti i mesi dell’anno rilevando circa 50 violazioni al giorno per ogni due ore di tempo dedicato a tale servizio.

Con l’istallazione della colonnina autovelox fissa anche se si dovesse tenere conto di questa media, (ma non sarà così, in quanto l’autovelox non va in ferie, funziona 24 ore al giorno e non dorme mai), si rileveranno circa 1500 violazioni al mese ei circa 18.000 all’anno, pertanto l’agio che ne deriverà alla ditta appaltatrice sarà di violazioni 18mila euro per aggio euro 15 x anni 20 = euro 5,4 milioni di euro senza contare altro, tipo contenziosi, ri-notifiche etc…, questa somma è esclusa da quella derivante dal parcheggio a pagamento.

Oltre allo sconcerto che nel Lido di Campomarino i parcheggi con strisce bianche diventeranno un miraggio e quindi tutti gli automobilisti residenti e non, per sostare gratuitamente devono parcheggiare le loro auto lontanissimo (al vallone due miglia si fa per dire, a meno che anche quest'ultimo non diventi a pagamento) c'è anche il fatto che non ci si può più distrarre percorrendo la strada dov’è posizionato l’autovelox, e con tutti i problemi che ci attanagliano quotidianamente è facile superare di 15 Km il limite di velocità imposto a 50 Km per vedersi comminato un verbale di circa euro 185 più detrazione di punti sulla patente di guida.

Personalmente condivido questo servizio con l’autovelox impostato magari a 90 Km/h, velocità di transito veicolare pericolosa per qualsiasi zona di Campomarino, ma non condivido che il tutto venga affidato sia per anni 20 che con questo sistema di appalto.

Comunque a onor del vero, perché chi scrive non millanta, nell'esposizione dell'argomento durante l’assise civica non sono stati forniti ulteriori dettagli oltre a quelli summenzionati per quanto riguarda l’agio alla ditta aggiudicataria.

Se questo project financing è finalizzato per la costruzione di una pista ciclabile perché questo emerge, detta opera pubblica pur utile che sia non si può realizzare in questo modo “con i soldi dei cittadini” già super tassati ed in molti disoccupati ma si dovrebbe realizzare usufruendo dei fondi Europei, oltre al fatto che ritengo che Campomarino Lido di tutto abbia bisogno, tranne che di triplicare (quasi) i parcheggi a pagamento».