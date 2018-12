Calcio femminile, nasce la squadra under 15 a Campomarino

CAMPOMARINO. Mercoledì 19 dicembre alle ore 18 presso il Palazzo Norante a Campomarino, si terrà la presentazione ufficiale alla stampa e alla cittadinanza, della nostra squadra femminile categoria Under 15 che parteciperà al campionato nazionale professionisti.

La scuola calcio, in quanto unica in Molise ad avere squadre interamente femminili, ha suscitato l'interesse degli addetti ai lavori e si propone come punto di riferimento del calcio femminile, con l'obiettivo di valorizzare un movimento che finalmente sta iniziando a crescere in tutta Italia. Saranno presenti diversi rappresentanti istituzionali e i principali dirigenti regionali della Figc.

Dallo scorso anno è stato avviato il progetto scuola calcio femminile, e quest'anno parteciperà al campionato nazionale under 15. Gli unici in Molise, in lizza nella prima fase con squadre dell'Abruzzo e delle Marche.