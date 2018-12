Romagnuolo: «Risparmio energetico in tutti gli edifici pubblici del Molise»

CAMPOBASSO. «Pannelli fotovoltaici o impianti solari termici in tutti gli edifici pubblici del Molise. Sono del parere che tutti gli edifici pubblici del Molise debbano, come priorità assoluta, essere dotati di tecnologie che mirino a far risparmiare energia agli Enti, anche come atto di rispetto nei confronti dei cittadini. La Regione Molise, così come ha già fatto nel passato, dovrà quindi nuovamente approntare un bando dove si evincerà non solo il contributo da assegnare per gli ospedali, scuole, asili nido, strutture sanitarie, comuni, uffici regionali e provinciali, università, questure, caserme, ecc, ma anche come e dove inviare le richieste per ottenere l’erogazione dei fondi atti ad installare come dicevo, negli edifici pubblici, i pannelli fotovoltaici o impianti solari termici».

E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise. «Per il risparmio energetico degli edifici pubblici», ha continuato Romagnuolo, «dovranno essere destinati finanziamenti a fondo perduto pari al 100% del valore e comunque, esclusivamente per quegli edifici che saranno collegati al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesto. Oltre all’obbligatorietà del fotovoltaico o degli impianti solari termici, ha ancora detto Romagnuolo, dovranno essere previsti anche interventi per l’installazione di caldaie ad alta efficienza energetica collegati al fotovoltaico.»