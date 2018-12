Allerta gialla per il forte vento su tutto il Molise

CAMPOBASSO. Allerta gialla martedì 18 dicembre per vento forte su tutto il Molise. Il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile regionale indica un'attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Identico grado di allerta per il mare che sarà molto mosso. Previste anche deboli e sporadiche nevicate al primo mattino sopra i 600-800 metri in rapido esaurimento.