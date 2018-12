PALATA. Si rinnova la magia del Natale, e come ogni anno fioriscono le iniziative musicali.

Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni diverse, sempre affascinanti, ricchi di magia e di mistero. Nella scuola “A.Ricciardi” di Palata, il modo migliore per fare festa è quello di creare un'atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell' amicizia , della solidarietà, dell amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri.

Tutti e tre gli ordini di scuola di Palata, oltre 140 alunni, messi insieme dalla maestria e lo spirito di abnegazione dei loro insegnanti, hanno acceso l'attesa del Natale con canti in diverse lingue: dall'italiano al napoletano al croato, dall'inglese allo spagnolo, dal latino all'indiano, proprio perchè la musica resta sempre un linguaggio universale.

Il Concertone si è concluso con gli auguri in tutte le lingue che i giovani alunni hanno saputo dare a tutto il Mondo. Il concerto è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale al quale vanno i ringraziamenti degli insegnanti, dei genitori e di tutto il paese. Si ringrazia Don Elio per aver messo a disposizione la chiesa per la realizzazione del concerto e la Proloco. Le autorità presenti tra cui la dirigente scolastica Giovanna Lattanzi, il sindaco Michele Berchicci, il maresciallo dei Carabinieri Michele Tartaglia e il consigliere provinciale Del Gesso si sono complimentati per l'ottima riuscita del concerto, in particolare per l'unitarietà dei tre ordini di scuola, per i messaggi di pace, di amicizia e di solidarietà che hanno trasmesso i bambini attraverso i loro canti.