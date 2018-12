«Commissario salva il reparto di Ginecologia!»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, del sindacato medico 118-Fimmg, si appella al nuovo Commissario ad acta della Sanità affinché salvi il reparto di Ginecologia di Termoli:

«Ci avviciniamo alla fine dell'anno 2018 e le nuove nascite presso il reparto di ostetricia di Termoli sono ancora lontane dal raggiungere il fatidico numero "500" previsto dalla legge Blduzzi come minimo per conservare il punto nascita .

La speranza è ultima a morire, ma la realtà non lascia spazio alle illusioni : nel 2018 non si raggiungeranno i 500 parti.

I miracoli esistono, e noi ci crediamo, ma non sono programmabili né nella forma, né nei tempi.

Esiste invece la possibilità di fare appello al nuovo commissario di vedere oltre la fredda logica dei numeri che si basano sulla reatà vissuta, e non tengono conto della enorme potenzialità che solo Termoli può avere in Molise perchè in una situazione di privilegio geografico che gli consentirà di tornare in futuro di essere leader degli ospedali regionali.

Però ci vuole una lungimiranza , che auspichiamo fiduciosi, che consenta al nuovo commissario di vedere queste enormi potenzialità sicuramente maggiori di Campobasso ed isernia.

Bisogna che tutti contribuiscano ad informare e a far capire le vicissitudini storiche che quel reparto ha subito dalle quali non è riuscito a risollevarsi. Cose che non sono mai state superate perché non c'è stato un automatico ricambio completo dei vecchi ginecologi non più in servizio con giovani medici in pianta stabile.

Chi farà finta di non capire a cosa ci si sta riferendo dimostrerà poca sincerità .

Ogni donna in gravidanza sceglie di farsi seguire da un ginecologo con il quale in seguito vorrà partorire, questa è la verità nuda e cruda ed è inutile essere ipocriti.

Se a Termoli non si assumono stabilmente un numero di ginecologi adeguato da diverso tempo le donne di Termoli, del Basso Molise e della Puglia settentrionale , storicamente utenti del San Timoteo, si fanno seguire a Termoli da ginecologi di "fuori" ma poi vanno a partorire negli ospedali di appartenenza fuori regione perché facilitate dai buoni collegamenti, sicuramente migliori di Campobasso.

Quindi per permettere al reparto di Ostetricia di Termoli facciamo appello al nuovo commissario alla sanità di essere lungimirante e chiedere una deroga alla applicazione della "Balduzzi" e dare ancora una possibilità alle donne dell'unica zona molisana con saldo attivo della popolazione di partorire a Termoli e procedere a tutte le assunzioni di medici ginecologi previste in pianta organica affinchè esse possano essere seguite dallo stesso medico che dopo le faranno partorire e provare la gioia di diventare mamme.

Non è un "aiuto di stato" che chiediamo al nuovo commissario, ma la valorizzazione di una potenzialità che obbiettivamente in Molise non ha eguali e salveremo le nostre giovani donne bassomolisane da una certa,scomoda e dolorosa emigrazione sanitaria perchè certamente non andranno a partorire a Campobasso ,mentre Termoli diventerà ancora più meta di conquista,legittima, dei ginecologi di fuori regioni che potranno gestirsi indisturbati il,lecito,e lucroso "business" delle gravidanze e la sanità molisana dovrà pagare all'Abruzzo tutte le spese.»