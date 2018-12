Bio distretto del Laghi Frentani, assemblea generale a Larino

LARINO. Il giorno 20 dicembre, alle ore 16.15, si terrà presso il Palazzo ducale di Larino l’Assemblea generale del Bio-distretto dei Laghi Frentani, presieduta dal dottor Giuseppe Puchetti, sindaco della città frentana, per discutere importanti punti all’ordine del giorno.

All’incontro parteciperanno i sindaci dei 13 Comuni, che, con Larino, hanno costituito il Bio-distretto, ovvero Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi.

Interverranno, inoltre, il presidente del Comitato Scientifico, il dr. Pasquale Di Lena, Antonella Pietropaolo, Teresa D’Uva e Andrea Albino, in rappresentanza dei produttori che hanno dato vita al Bio-distretto, strumento fondamentale, soprattutto per il Molise, che ha nella scelta di uno sviluppo sostenibile del suo territorio la carta più importante da giocare per programmare un futuro con la promozione dei suoi valori storico-culturali e la valorizzazione delle sue importanti risorse quali: ruralità, agricoltura e produzione di cibo di qualità, biodiversità, paesaggio e ambiente, e, non meno importanti, le tante e uniche stupende tradizioni.

Il Bio-distretto necessita di dotarsi di un programma e di adeguate strategie da condividere con tutti i protagonisti del territorio, in primo luogo le organizzazioni professionali, sindacali e del mondo della cooperazione, e, in pieno accordo con le istituzioni e gli enti regionali, in primo luogo la Regione Molise