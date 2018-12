Duo Arietano-Patuto, grande attesa per il concerto all’ex cinema Sant’Antonio

TERMOLI. Questa sera, giovedì 20 dicembre, presso l’ex Cinema Sant’Antonio, alle ore 20:30, ci sarà il concerto del Duo Antonio Arietano e Claudio Patuto. Arietano, poliedrico clarinettista, ha all’attivo numerosi Cd incisi, partecipazioni come primo strumentista in varie orchestre del territorio e molteplici registrazioni per la Rai ed altre emittenti private. Patuto, virtuoso del pianoforte e della fisarmonica, ha anche lui produzioni musicali e partecipazioni in prestigiose orchestre e formazioni. Entrambi, a testimonianza dell’eccellente livello della cultura nel nostro Molise, si sono diplomati, più che brillantemente, presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Il repertorio in cui si esibiranno nel corso del concerto spazia da standard di virtuosi come Richard Galliano o Astor Piazzolla e altri grandi musicisti alla riproposizione di colonne sonore di grandi film di compositori come Ennio Morricone (Nuovo Cinema Paradiso, Gabriel’s Oboe dal film “Mission”) e Yan Tiersen (Il Fantastico Mondo di Amelie).

L’ingresso è libero, ore 20:30.