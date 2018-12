Città di Termoli dona giochi ai bimbi ricoverati in pediatria

TERMOLI. Questa mattina alle 11.15 presso il reparto pediatria dell'Ospedale San Timoteo di Termoli, una delegazione della squadra cittadina del Città di Termoli, con in testa il presidente Marco Castelluccio, porterà ai piccoli ricoverati, dei giocattoli per dare loro conforto e allegria in questo periodo di festività. Un gesto solidale, apprezzato già lo scorso anno, che hanno ritenuto giusto ripetere. In serata poi si terrà una cena per lo scambio degli auguri tra la dirigenza e la squadra.