E quel giorno uccisero la felicità - Proiezione e dibattito con l'autore

Alcuni politici e buona parte dell'opinione pubblica spesso continuano ad affermare che in Italia non c'è posto per i migranti economici, che questi giovani e forti africani devono lottare nei loro territori per liberarsi dei propri dittatori e vedere riconosciute le loro libertà. Thomas Sankara, presidente di uno dei paesi più poveri dell'Africa, il Burkina Faso, voleva sconfiggere la povertà nel suo paese, voleva rendere felice il suo popolo, liberandosi dal neocolonialismo e contrastando l'ingiusto debito che strangolava il suo popolo. Ma mettere in discussione il sistema economico mondiale partendo da una piccola nazione lo ha portato alla morte il 15 ottobre 1987.

Il documentario “E quel giorno uccisero la felicità” ci racconta di questo uomo straordinario e di come la CIA e servizi segreti francesi abbiamo contribuito alla sua morte, preoccupati che da un piccolo paese potesse partire una rivoluzione di libertà e riconquista delle proprie ricchezze da parte dei popoli africani.

Ecco perché non ha senso parlare di distinzione tra migranti economici e rifugiati, la maggior parte di coloro che partono per raggiungere le nostre coste, non sono altro che lo scarto del nostro sistema economico mondiale. Anche di questo vorremmo discutere con l'autore dopo la visione del documentario.

Silvestro Montanaro dopo aver collaborato con Michele Santoro in Samarcanda, il Rosso e il Nero e Tempo Reale, dal 1999 è autore di “C'era una volta” e dal 2002 conduttore di “Dagli appennini alle Ande”, un racconto popolare dei grandi temi della geopolitica. Nonostante i tanti premi e i buoni ascolti di “C'era una volta” - e nonostante la trasmissione avesse costi bassissimi per l'azienda - nel 2013 la Rai non gli rinnova il contratto.

