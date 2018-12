Alla Rsa di Larino si festeggia il Natale emozionandosi con la danza

LARINO. La Residenza Sanitaria Assistenziale di Larino, domenica 23 dicembre, dalle ore 15:30, ospita lo spettacolo di danza “Natale Dance”, evento realizzato con i partener Auser di Campomarino e scuola di danza Studio Dance 1 di Termoli.

«Natale dance è il secondo appuntamento previsto dal nostro programma delle feste “Rsa Festivity”, uno spettacolo di danza che punta non solo alla bravura degli artisti che si esibiranno, guidati magistralmente dai maestri Nicola e Filomena Colatriano, campioni mondiali di ballo, ma anche alle emozioni che l’arte della danza regala e trasmette. Lo spettacolo punterà soprattutto sui balli di gruppo per sottolineare la condivisione delle emozioni, questo il messaggio da trasmettere al nostro gruppo ospiti formato da diversamente giovani e diversamente abili” - ci spiega l’ideatrice e coordinatrice del progetto Carmen – “Abbiamo fatto questa scelta con la presidente dell’Auser di Campomarino, Mirella Croce, che ci sostiene in questa iniziativa, in collaborazione con la scuola di danza Studio Dance 1, diretta dai campioni di ballo di coppia dai coniugi Colatriano. Non mancherà, nello spettacolo, qualche sorpresa che i maestri non hanno voluto rivelarci», ha detto Carmen.

«Questo pomeriggio danzante lo avevamo progettato da tempo e quale occasione migliore, se non il Natale, per realizzarlo? Spero, che in futuro, l’amicizia nata tra la RSA, l’associazione Auser di Campomarino e la scuola di danza Studio Dance 1, possa permetterci di realizzare altre iniziative» ha detto Mirella Croce, la presidente dell’associazione Auser di Campomarino.

La Rsa di Larino, in occasione della presentazione del “Natale Dance” ha reso noti anche gli altri appuntamenti del cartellone delle feste Rsa Festivity. Per info contattate la pagina facebook - Rsa di Larino.