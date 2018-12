Nella chiesa di Sant'Antonio il concerto del coro «Quod Libet»

TERMOLI. Il coro polifonico Quod Libet nasce nel gennaio 1989, fondato e diretto dal frate francescano Pierantonio Giovinetti con la collaborazione pianistica di Fernando Fantone,

docente di pianoforte presso il Conservatorio di musica “L. Perosi” di Campobasso: racchiude nel proprio nome (“ciò che piace”) la sua vocazione. Dal 1997, collabora alla Direzione del Coro Vincenzo Lombardi. Sotto la sua guida, il Coro, pur conservando la frequentazione del repertorio originario, si è indirizzato verso la letteratura rinascimentale, arricchita dalla ricerca sui testi letterari coevi.

Il Quod Libet ha compiuto esperienze nei più vari ambiti musicali: particolare è stata la collaborazione con l’Associazione musicale jazz “Thelonious Monk” di Campobasso e la partecipazione a produzioni teatrali (es. “Tamburi di guerra” a “Asti Teatro”); altrettanto qualificanti ed interessanti le esperienze con altri gruppi di sperimentazione musicale, come, tra le altre, quelle con l’Orchestra del Conservatorio L. Perosi di Campobasso, con il gruppo flautistico “Trio Auleta” e con la “Giovane orchestra” della scuola Media "L. Montini" di Campobasso.

Nel corso del 2011, in occasione del 150^ dell’Unità d’Italia, ha presentato in numerosi ambiti regionali il lavoro “Il Risorgimento cantato”. Nel 2016, si è aggiudicato un finanziamento del MiBACT per un progetto sulla “Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale” che, coinvolgendo più Cori e compositori, si è concluso con la rassegna “In (re)viva voce”. Tra il 2015 ed il 2018, in collaborazione con il Coro Samnium Concentus diretto da Maestro Guido Messore, ha portato in ambito regionale ed extraregionale il recital “Dolorosa ci fu la partenza e per molti il ritorno non fu”, riflessione in viva voce sugli eventi della Grande Guerra attraverso lettere, memorie, testimonianze di soldati e ufficiali molisani, canti d’autore e della tradizione orale.