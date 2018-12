Tutto pronto per la 20esima Mostra dei Presepi a Guglionesi

GUGLIONESI. Sabato 22 dicembre alle ore 17,00 nell’antica e suggestiva chiesa romanica di San Nicola a Guglionesi verrà inaugurata la XX edizione della Mostra dei Presepi che rimarrà aperta fino al giorno 6 gennaio 2019 organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e dall’Associazione San Nicola.

La mostra del presepe è un preciso appuntamento natalizio molisano che contribuisce in una maniera forte e chiara a far conoscere ed apprezzare il nostro territorio, la sua gente e le sue tradizioni e vuole ribadire, con le varie rappresentazioni sceniche, la trasposizione visiva della venuta al mondo del nostro Redentore Gesù Cristo .

L’aver dato vita alla 20esima edizione è possibile grazie alla diretta partecipazione di maestri presepisti che sta ottenendo un grosso successo di pubblico e di critic, con la partecipazione di tanti visitatori provenienti anche dalle regioni vicine.

E’ una mostra da visitare, fuori dalle ruotine natalizie,infatti sono 20 i maestri presepisti espositori che attraverso materiali, stili e e simbologie diverse hanno dato vita a meravigliose creazioni per valorizzare una tradizione molto radicata nella nostra cultura, quella di rivivere nella ricostruzione scenografica, la nascita del Salvatore.



Gli orari:

I GIORNI FERIALI ORE 18,00/19,30

I GIORNI FESTIVI ORE 10,00 / 12,00 - 17,00 / 20,00