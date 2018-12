Jacopo Iovannitti e Nico Picone, i disegnatori di Topolino al liceo Jacovitti

TERMOLI. Il Liceo Artistico “Jacovitti” invita la cittadinanza giovedì 27 dicembre, alle ore 17, in Aula Magna si terrà uno degli eventi della stagione festiva termolese di questo Natale. Intitolato “Lavorare con Topolino”, l’incontro vedrà la partecipazione di Jacopo Iovannitti e Nico Picone, due giovani molisani che collaborano con la redazione di Topolino, uno dei settimanali a fumetti più venduti in Italia e che si appresta, il prossimo anno, a festeggiare i suoi 90 anni di vita. I due professionisti racconteranno ai partecipanti come si sono avvicinati a questa magica realtà, la loro esperienza e il lavoro che svolgono, sperando di ispirare gli studenti presenti e l’intera cittadinanza, ricordando il valore della testata, della lettura e del fumetto. Quest’anno, poi, è stato da poco festeggiato il 90° compleanno del personaggio che dà nome alla testata: quale migliore occasione per festeggiarlo ancora, insieme?

Nico Picone, nato nel 1988 a Campobasso, frequenta il liceo artistico e poi si iscrive all'accademia di belle arti di Bologna al corso di fumetto e illustrazione. Dopo la laurea triennale partecipa al workshop Pentiment ad Amburgo, quindi prende i primi contatti con la Disney al Lucca Comics. Si laurea quindi al corso specialistico di fumetto, sempre a Bologna ed inizia la collaborazione con Topolino.

Jacopo Iovannitti, nato a L’Aquila nel 1995, frequenta il liceo scientifico e poi si iscrive al Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo della facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma. Inizia la sua collaborazione con Topolino e Panini Comics Italia nel 2015, dopo esser stato notato grazie alla community da lui moderata: Impero Disney. Nello stesso periodo inizia a lavorare anche per BadTaste.it, BadTV.it, BadComics.it e BadGames.it. portando avanti anche una serie di collaborazioni radiofoniche con Radio Lab e RadioStonata.