Presepe vivente a Castelmauro, 4 appuntamenti da non perdere

CASTELMAURO. Nel cuore del borgo antico di Castelmauro, tra vicoli e antichi mestieri, torna in scena il presepe vivente, giunto alla sesta edizione. Quattro gli appuntamenti da non perdere: dalle ore 17:00 del 26 e 30 dicembre, 1 e 6 gennaio, un suggestivo percorso, con circa 35 ambienti ed oltre 100 figuranti, proietterà il visitatore nel tempo e nello spazio, fino alla notte dei tempi dove tutto ebbe inizio. Un'occasione per conoscere la bellezza del comune bassomolisano e perché no, assaporarne le prelibatezze culinarie.