Che occasione: il Simply è aperto anche a Santo Stefano

TERMOLI. "Prendi nota". Una chance importante per coloro che devono fare la spesa, magari rimasti a secco in questi giorni di Natale, oppure in previsione della seconda parte della settimana. Ebbene, anche nel giorno di Santo Stefano, fino alle 13, al supermercato Simply di via Egadi c'è la possibilità di rifornirsi di tutti i generi presenti, alimentari e non. Una ghiotta occasione.