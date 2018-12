Venerdì la conferenza di fine anno del presidente di Palazzo D'Aimmo Micone

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone terrà domani, venerdì 28 dicembre, alle ore 10:30 (nella sala Conferenze dell’Assemblea di via IV Novembre a Campobasso), la tradizionale Conferenza stampa di fine anno. Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto dall’Assemblea consiliare nel 2018 e per tracciare le linee delle attività per il 2019.