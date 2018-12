La ″Pasquetta″ in tour: dal Campidoglio a Isernia

ISERNIA. Alle 19:30, “La Pasquetta” di Santa Croce di Magliano, una tradizione popolare collegata alla festa dell’Epifania, approderà a Isernia, nella sala consiliare del municipio.

Da quattro anni, i cantori santacrocesi della Pasquetta stanno portando in giro per l’Italia la loro tradizione, allo scopo di farla conoscere fuori regione, nel quadro d’una iniziativa di marketing territoriale denominata “Pasquetta in Tour”, già proposta in Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia. Con tale obiettivo, domattina, alle 11:30, la Pasquetta sarà a Roma, in Campidoglio. In serata – come anticipato – farà tappa nel Comune di Isernia.

Lo ha reso noto, oggi pomeriggio, il sindaco di Santa Croce, Donato D’Ambrosio, che ha spiegato come ogni anno, nelle date che precedono il 5 gennaio, oltre all’incontro extra regionale, i musici della Pasquetta ne effettuano uno “a sorpresa” in Molise.

«Siamo stati negli anni scorsi a Campobasso e Termoli – ha detto D’Ambrosio –. Stavolta siamo felici di poter far visita a Isernia. Domani sera incontreremo gli amministratori comunali isernini, e i nostri cantori gireranno per le strade e le piazze della città esibendosi in quel canto d’augurio e di questua che noi chiamiamo Pasquetta (che significa Epifania). Ovviamente, gli stessi amministratori saranno invitati ad assistere alla nostra tradizione durante la Notte della Pasquetta che si terrà a Santa Croce di Magliano il prossimo 5 gennaio, allo scopo di sancire una sorta di gemellaggio culturale basato sul folklore e sulle più sane e antiche tradizioni molisane»