Suv con rimorchio ″aggancia″ uno scooter

TERMOLI. Incidente poco prima delle 19 nei pressi della rotonda del vecchio ospedale.

Due ragazzi su uno scooter, che stando ad alcune testimonianze erano già all'interno della rotatoria, sono stati toccati da un Suv con piccolo rimorchio che veniva da Sud.

Per fortuna, a parte qualche lieve contusione per uno dei passeggeri del motociclo, nulla di grave, solo che l'incidente avvenendo in uno dei punti più trafficati della città, ha causato non pochi disagi alla circolazione veicolare, sul posto per i rilievi del caso una pattuglia della Polizia municipale.