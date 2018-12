​Lotteria Italia, in Molise lo scorso anno vendite in calo (-5%), ma un premio da 50mila euro

ROMA. Sono stati 36.960 i tagliandi della Lotteria Italia staccati in Molise lo scorso anno, in calo del 5% rispetto all’edizione precedente: a Campobasso, riporta Agipronews, sono stati venduti 28.940 biglietti, con una flessione del 4,4%. A Isernia, invece, le vendite hanno raggiunto quota 8.020, il 7% in meno rispetto alla precedente edizione. Nonostante il calo, raddoppiano le vincite: nel 2016 in Regione finì un premio da 25mila euro, lo scorso anno un solo biglietto vincente, ma da 50mila euro.