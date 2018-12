«Poste, ripristinare un clima sereno nei luoghi di lavoro»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Slp Cisl Poste a firma del coordinatore Antonio D'Alessandro, in cui viene tracciato un bilancio del 2018 per i lavoratori postali:

«Il 2018 sta per concludersi. E’ stato un anno con non poche novità, mentre nella politica attuale persiste l'incognita su riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza, sicurezza e lavoro.

Fattori e mutamenti che fanno riflettere Cisl Poste

L’organizzazione sindacale, infatti, si sofferma su diversi aspetti, in particolare sulla privatizzazione, argomento su cui il Governo nazionale ancora non si esprime.

C’è poi la questione del colosso della logistica e del recapito americano, Amazon, sceso in campo in Italia senza un contratto di settore.

Tutte tematiche in discussione nella categoria e che suscitano preoccupazioni fra i postali.

Anche di questo parleremo con i lavoratori, ma intanto affrontiamo la realtà nella nostra regione. L’azienda Poste è priva di soluzioni alle delicate problematiche che affliggono i dipendenti delle due province.

Unico interesse resta quello di risparmiare riducendo il numero dei lavoratori

Ci chiediamo allora come e con quali unità bisogna "aprire" gli uffici postali al mattino, come si possono rispettare le regole sottoscritte, e come vanno gestite le preoccupanti situazioni del recapito, della logistica, e non solo.

Servono risposte certe, mentre tutti i settori di Poste in Molise sono in grande difficoltà, così come gli impiegati, i quali, non trovando riscontro, rispetto e regole, si sentono sconfortati, stanchi e delusi.

Occorrono soluzioni urgenti, inversioni di tendenze ed il ripristino di un clima sereno nei luoghi di lavoro.»