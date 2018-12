A Santa Croce concerto di canto lirico

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un sabato ricco di eventi: alle ore 15:00 e alle ore 16:30, presso il Sacrocam, laboratorio per la costruzione del tamburello, e per concludere in bellezza, alle ore 19:00 presso la chiesa San Giacomo, il concerto di Canto Lirico di due giovani santacrocesi Anna Federica Mustillo accompagnata al pianoforte da Flavio Colombo.