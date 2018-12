A Petacciato «Oggi scavo io!», alla scoperta dell'archeologia

PETACCIATO. Dopo il successo dei laboratori estivi, Me.MO Cantieri Culturali propone una serie di laboratori didattici anche per il periodo invernale, dal titolo “Il Sabato con Me.MO”. Gli incontri, rivolti a bambini dai 5 ai 12 anni, sono organizzati dall’Associazione “Betavium”, di Petacciato, e si terrano presso i locali della Biblioteca Comunale. Lo scopo è quello di trasmettere l'amore per la storia e per l'archeologia molisana, in modo originale, attraverso l'uso della manualità e soprattutto con divertimento!

I laboratori, infatti, ideati e realizzati dagli operatori di Me.MO Cantieri Culturali, esperti di beni culturali e di diattica museale, permetteranno ai piccoli partecipanti di scoprire non solo il mestiere dell'archeologo, ma anche di conoscere la storia locale, dai Frentani, ai Romani fino al Medioevo, attraverso gli oggetti della vita quotidiana e non solo. I laboratori hanno durata di circa 90 minuti. Durante gli incontri è richiesta la presenza di un genitore o accompagnatore. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione, i posti sono limitati. Dalle 17 in programma il primo appuntamento: Oggi scavo io! La figura dell'archeologo e lo scavo archeologico. Un tuffo nell'affascinante mondo dell'archeologia.