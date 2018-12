Navetta gratuita per le due ultime serate delle luminarie a Larino

LARINO. Anche nei giorni 30 dicembre e 6 gennaio, in occasione delle Luminarie natalizie e del Presepe vivente, il Comune di Larino mette a disposizione il servizio di navetta gratuito che, dalle ore 16 alle ore 22.30, con intervalli di circa 20 minuti, darà la possibilità ai visitatori di raggiungere il Centro storico della città. La fermata in Piano San Leonardo è prevista in Piazza del Popolo (piazza antistante il Tribunale) e si consiglia di lasciare l’auto nelle seguenti aree destinate al parcheggio:

-Interno del Campo Sportivo Comunale

-Parcheggio Ospedale Vietri

-Parcheggio Terminal Autobus

-Parcheggio in prossimità dell'Anfiteatro

-Parcheggio delle Scuole Elementari in via Novelli

-Parcheggio Centro Storico

Si invita, infine, a non sostare lungo la strada statale 87.