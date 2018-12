«Sulla mia pelle», sullo schermo la storia di Stefano Cucchi

LARINO. Sulla Mia Pelle: il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in proiezione a Larino. L’Amministrazione Comunale di Larino, con la compartecipazione dell’Associazione Stefano Cucchi Onlus e in collaborazione con la direzione artistica del Molise Cinema Film Festival, Borghi d’Eccellenza, La Fonte e Moliseweb promuove per sabato 29 dicembre alle 18 nella Sala Freda del Palazzo Ducale, un evento di incontro e confronto sul tema dei diritti umani, nel corso del quale verrà proiettato il film “Sulla mia Pelle” diretto da Stefano Cremonini, presentato in anteprima assoluta alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia 2018, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Premio Pasinetti speciale al film e ai migliori attori, Premio Brian UAAR, Premio FEDIC destinato “all’opera che meglio riflette l’autonomia creativa e la libertà espressiva dell’autore”.

“Non per condannare, ma per riflettere” è il sottotitolo del cineforum perché l’obiettivo alla base dell’iniziativa è stimolare un dibattito su una vicenda drammatica della storia del nostro Paese, per la quale si attende ancora giustizia.

Il 15 ottobre 2009, alla periferia di Roma, Stefano Cucchi viene fermato mentre cede, per 20 euro, un pezzo di hashish. Portato in caserma, viene perquisito e trovato in possesso di 12 confezioni di hashish (per un totale di 21 grammi), tre dosi di cocaina, una pasticca di sostanza inerte, una pasticca di Rivotril (il ragazzo era epilettico). . 20 giorni dopo, nell’abitazione dei genitori, a Morena, saranno rinvenuti circa un chilo di hashish e un etto di cocaina. Stefano è fortemente denutrito, pesa solo 43 chilogrammi per 162 cm di altezza. Muore per mancanza di cure sanitarie, dopo essere stato pestato a calci e pugni in caserma, dove il suo viso e tutto il corpo presentano evidenti tumefazioni.

Il 14 novembre 2009 la procura di Roma contesta il reato di omicidio colposo a carico dei tre medici dell’ospedale Pertini e quello di omicidio preterintenzionale ai tre agenti di polizia penitenziaria. Ma la Corte d’Appello assolve tutti. Il legale della famiglia Cucchi preannuncia un ricorso alla Corte di Cassazione, mentre la sorella Ilaria incontra il Procuratore della Repubblica Pignatone. Oggi, dopo le recenti ammissioni di uno dei carabinieri coinvolti, sono almeno sei le persone indagate nel nuovo filone di indagine: cinque carabinieri e un avvocato. L’omicidio di Stato viene a galla solo grazie alla tenacia di Ilaria Cucchi.

“Sulla mia pelle” è un film del 2018 diretto da Alessio Cremonini. L’odissea di Stefano Cucchi dura 7 giorni, fra caserme dei carabinieri e ospedali, un incubo in cui un giovane uomo di 31 anni viene restituito cadavere alla famiglia, mostrato, dopo un pestaggio in carcere. Una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi partecipa con rassegnazione, sapendo bene che alzare la voce, all’interno di istituzioni talvolta più votate alla propria autodifesa che alla tutela dei cittadini, sarebbe stato inutile. Intorno a lui rifiuti e ostruzionismi, autorizzazioni negate e responsabilità non assunte, burocrazia e ipocrisia travestite da rispetto delle regole.