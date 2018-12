Concerto lirico-sacro con la soprano Marianna De Tomo

TERMOLI. Questa sera nella parrocchia di Maria Santissima del Monte Carmelo a Termoli, alle ore 19.00, si terrà un concerto di musica lirica inserita nel contesto natalizio. L'evento vedrà ospiti la soprano Marianna De Tomo accompagnata dalla pianista e maestra Pina Nista. I brani scelti spazieranno dal repertorio classico sacro a brani caratteristici natalizi sempre in chiave lirica.

La giovane soprano Marianna De Tomo è in procinto di laurearsi al conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara: ha maturato molteplici esperienze in campo musicale ed è ospite in pianta stabile in numerosi cori tra cui il coro della Virgola diretto dal pianista, compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale, maestro Pasquale Veleno.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.