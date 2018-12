LARINO. Si é svolta il giorno di Santo Stefano a Sant'Agata Bolognese, città nota per la Lamborghini, la 52° Podistica di Santo Stefano 18° Memorial "Arvedo Bellei", gara podistica su percorso cittadino di 8 km che ha visto in scena, tra i 336 partenti, diversi atleti d'élite i quali si sono dati battaglia in uno scenario quasi "fiabesco".

In campo molisano, spicca il risultato ottenuto da Pardo La Serra, atleta tesserato con la "Larino Run", il quale ha letteralmente agguantato la 19° posizione assoluta con il tempo di 26'51" ottenuta grazie ad un cambio di ritmo sul finale che gli é valso il personal best sulla distanza. L'atleta é in costante crescita, quindi ci si auspica per lui un 2019 pieno di obiettivi ambizioni che gli auguriamo di raggiungere. Congratulazioni!