Pitt di un anno trovato in via Elba, l'appello

TERMOLI. Dalla presidente del gruppo Leidaa di Termoli Gilda Di Tommaso ci arriva questo appello: «Una signora ci ha segnalato questo bellissimo e giovanissimo pitt di circa un anno davanti alla pizzeria "La Quercia" a Termoli, in via Elba. Non ha micro-chip tanto meno la medaglietta identificativa, crediamo e speriamo sia fuggito a qualcuno». Rivolgersi al numero 340.7983320».