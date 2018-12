Direttore dei servizi generali ed amministrativi, concorso del Miur

TERMOLI. Il 28 dicembre è stato pubblicato in G.U. il bando per il concorso per Direttore dei servizi generali ed amministrativi. I posti disponibili a livello nazionale sono 2004, in Molise appena 4. Anche in questo modo si conferma l'impoverimento ed il drastico ridimensionamento della scuola pubblica molisana.Tuttavia, per gli interessati, l'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise propone il Corso di preparazione concorso DSGA

Il corso di preparazione per le tre prove d’esame del Concorso è rivolto agli assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, nelle mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e a coloro che possiedono

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;

Diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;

Lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche come da tabella del D.I. 9.07.09.

Il corso si svolgerà online sulla piattaforma e-learning formazione. proteofaresapere.it e il corsista potrà liberamente organizzare i propri percorsi di studio secondo i propri ritmi e la propria disponibilità di tempo, ma anche in base alle proprie conoscenze e competenze, potendo costruire un proprio specifico percorso formativo.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 60 ore, si articola in 14 moduli didattici che affrontano le conoscenze imprescindibili e i vari aspetti dell'attività professionale del Direttore dei SGA: le norme civili, penali e amministrative di riferimento, compiti e limiti della P.A., le norme, il ruolo e le responsabilità del DSGA nella gestione amministrativo-contabile e del personale ausiliario della scuola, e 2 moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove d'esame per prepararsi a sostenere con scrupolo ma serenamente le prove d'esame.

I singoli moduli propongono videolezioni, slides/presentazioni, materiale di studio e una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo che vanno ad esplicitare gli aspetti salienti del programma del Concorso.

Il corso prevede un'implementazione in progress dei materiali di studio.

Il programma dei singoli moduli è consultabile in allegato.

PER I CORSISTI MOLISANI SONO PREVISTI ANCHE 2 INCONTRI IN PRESENZA IN AGGIUNTA AI MODULI ON LINE.

È necessario compilare il modulo online cliccando sul seguente link: https://goo.gl/ZTWx1j E NTRO IL 28 GENNAIO 2019

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di una certificazione di Proteo Fare Sapere, che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.

Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018).