Gli auguri di Ambiente Basso Molise con Bellotti e Babbo Natale

GUGLIONESI. Un anno importantissimo per l’associazione Ambiente Basso Molise, che ormai si avvia a celebrare quasi il decennale della sua nascita. Dalla lettera ai soci da parte del presidente Luigi Lucchese il bilancio e i progetti venturi. «Carissimi soci, il 30 dicembre chiuderemo ufficialmente le nostre attività e lo faremo insieme all’Amministrazione comunale di Guglionesi. Il 2018 è stato un anno intenso pieno di manifestazioni e pieno di soddisfazioni ma anche con qualche delusione.

Delusione per chi non ha rinnovato la tessera ma soddisfazione perché in tanti hanno deciso di iniziare un “nuovo” percorso con noi. Abbiamo realizzato 52 (cinquantadue) manifestazioni, più di 4 manifestazioni al mese. Sono tante ma tutte sono servite per far crescere la qualità della vita di ognuno di noi, sono servite per portare conoscenza, sono servite per formare ed informare. Un lavoro utile, un lavoro che è servito a salvaguardare la salute dei nostri cari e proteggere il ns. territorio. La nostra campagna di comunicazione ha visto la realizzazione di 50 comunicati stampa, una conferenza stampa con la partecipazione di tutte le testate giornalistiche e le TV regionali. Le Tv regionali ci hanno dedicato oltre 109 minuti ed oltre a parlare delle ns attività hanno proposto dei servizi sulla Natura da noi realizzati (le Spatole sul Trigno, i Cavalieri d’Italia a Termoli, le Gru a Campomarino) e non solo, il Tg1 (nazionale) ha parlato di noi in occasione dell’adozione delle 2 tartarughe Caretta caretta realizzato insieme alla scuola di Petacciato. Il Tg regionale ha dedicato in occasione di “a spasso con Darwin” una bellissima trasmissione in cui hanno partecipato oltre 250 persone e potrei continuare.

Con la Comma Srl di Vasto, abbiamo realizzato per alcune scuole elementari di Termoli “Differenzia Termoli” una campagna di informazione innovativa e piena di sorprese per i giovani allievi con la realizzazione di una “caccia al tesoro” (i rifiuti sulla spiaggia) e delle informazioni sul Fratino e sulla flora e fauna del litorale termolese. Non abbiamo potuto pubblicizzare il tutto per motivi contrattuali, ma voi dovete saperlo! Abbiamo portato sulla costa molisana oltre 800 studenti italiani e 150 studenti stranieri. Alle nostre escursioni e agli aperiAmbiente ci sono state oltre 500 persone e non da ultimo siamo stati i “ciceroni” del 61° congresso nazionale degli Insegnanti di Geografia. Abbiamo coinvolto 32 Associazioni per la realizzazione dell’istituzione della Riserva naturale foce del Trigno.

Abbiamo realizzato numerose campagne di pulizia del territorio (Guglionesi, Termoli, Petacciato, Montenero). Abbiamo stilato numerosi protocolli di collaborazione e stiamo collaborando con alcune cooperative per integrare stranieri. Abbiamo realizzato tanti progetti nelle scuole e, l’ormai storico “Fratino d’oro”. Tutto questo grazie al contributo di alcuni “instancabili” Soci. Il prossimo futuro ci vedrà impegnati nella realizzazione dei “contrati di fiume” che come il Life Maestrale andrà ad incidere sul contesto ambientale e sociale del nostro territorio. Il prossimo futuro però ci riserva anche degli appuntamenti che potranno decidere della “vita” di Ambiente Basso Molise: La Riforma del Terzo Settore. Ho partecipato ad alcuni corsi di formazione/informazione (4) e quello che posso dirvi è solo una cosa: se non ci attiveremo tutti, saremo costretti ad arrenderci, a lasciare. Gli adempimenti burocratici si sono triplicati, la creazione di un registro unico nazionale (in cui ci hanno infilato di tutto e di più), la partita Iva, la fatturazione elettronica, la realizzazione di caselle Pec, il cambio dello Statuto, i libri contabili, la creazione di un sito, i tanti adempimenti etc, etc.) porterà, alla chiusura di tantissime associazioni piccole come la nostra. Pensate la mancata iscrizione nell’albo nazionale comporta il mancato trasferimento dei contributi da qualsiasi ente. Se non riusciremo ad adeguarci a questi cambiamenti saremo costretti a chiudere.

Per questo chiediamo l’aiuto di tutti voi. Siamo abituati a lasciare le nostre orme. Ci dovremo vedere più di una volta nei prossimi mesi per capire cosa vogliamo fare per la nostra salute, per il nostro territorio e soprattutto dove vogliamo andare. Nell’augurare a voi tutti e le vostre famiglie i migliori auguri di 2019 ricolmo di Natura e soddisfazioni vi lascio con un “maxima”: “anche un viaggio di mille leghe comincia con passo” con l’augurio che il Vostro miglior viaggio debba ancora iniziare insieme ad Ambiente Basso Molise».