Parte con una sfida alla Juventus il 2019 della polisportiva San Pietro e Paolo

TERMOLI. Sarà un anno pieno di appuntamenti per la Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli. Inizia con il piede giusto e all’insegna del calcio giocato il 2019 del sodalizio del presidente Pasqualino De Filippis.

Ci sarà subito una kermesse nazionale alla quale parteciperà anche la Polisportiva San Pietro e Paolo. Grazie all’affiliazione con la Delfino Pescara anche quest’anno i giovani termolesi saranno di scena in Abruzzo a Pescara per la quarta edizione del “Torneo Nazionale Città di Pescara” che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio prossimi. Trenta squadre da tutta Italia ai nastri di partenza, giovani calciatori Under 14 per un mini campionato riconosciuto dal Coni.

Nel “Città di Pescara”, il San Pietro e Paolo meglio non poteva andare in quanto sarà la prima squadra a scendere in campo contro un avversario di indubbio prestigio. Sarà infatti la Juventus a vedersela con i molisani in un incontro che permetterà ai giovani calciatori termolesi di testare le proprie attitudini e di giocare contro una squadra che anche a livello nazionale ha a disposizione uno dei migliori vivai. L’appuntamento è per il 3 gennaio all’antistadio dell’Adriatico alle 10.

Sempre il 3 gennaio alle 16 il San Pietro e Paolo disputerà il suo secondo match contro i neroverdi del Chieti. Il giorno succesivo, il 4 gennaio, alle 11 il San Pietro sfiderà invece il Forlì nell’ultima partita del girone eliminatorio.

Il 6 gennaio 2019 l’appuntamento è anche in via Biferno a Termoli con il torneo dell’Epifania. In questo caso i protagonisti saranno gli “Allievi” del San Pietro e Paolo che in un triangolare ospiteranno il Pescara e il Foggia.